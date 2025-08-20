На капремонт улицы Просвещения в Уфе направят до 7 млн рублей

Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации Уфы на конкурсе 29 августа планирует выбрать подрядчика капремонта улицы Просвещения от бульвара Назара Наджми до улицы Геофизиков, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта — 7,8 млн руб., он будет оплачен из бюджета города.

Работы необходимо выполнить до 17 ноября. Подрядчик должен уложить асфальт, установить бортовые камни, нанести дорожную разметку и установить дорожные знаки. Площадь покрытия составит 1,36 тыс. кв. м.

Как сообщает в соцсетях финансовое управление мэрии Уфы, «ремонт проходит в активно развивающемся микрорайоне — рядом строится новая школа», и качественная дорога «станет важным элементом инфраструктуры и обеспечит безопасный и удобный подъезд» к ней.

Майя Иванова