Обозреватель "Ъ FM" Анна Минакова рассказывает, как артефакты попали к семье Пеппе и как она ими распоряжалась.

В феврале я рассказывала в «Стиле» про реликвии Пипрахвы. Напомню: часть их должны были выставить на продажу на аукционе Sotheby’s в Гонконге. Началась вся эта история в 1898 году с того, что Уильям Клэкстон Пеппе внутри ступы Пипрахвы вместе с урной с останками Будды обнаружил и другие ценные реликвии. Он передал их, драгоценные камни и ковчег индийскому правительству. Костяные реликвии позднее были подарены королю Сиама Раме V, а все основные предметы из золота и драгоценностей были переданы в музей в Калькутте. Небольшую часть ему разрешили оставить, и она хранилась в семье Пеппе.

О том, что у наследников Пеппе хранятся реликвии, было всем прекрасно известно. Они сами для этого все делали: и сайт тематический создали, и на выставки, например, в Музей Метрополитен в 2023-м сокровища давали. А потом решили продать с молотка — это уже возмутило правительство Индии, а с ним и буддистских духовных лидеров. Попытка продажи на аукционе — невиданное дело. Правительство Индии смогло остановить аукцион за несколько дней до начала, но при этом удивительна история не этим фактом. Случаи, когда лоты снимали с торгов и возвращали странам, были, но в данном все гораздо интереснее.

И лучше всех смог решить ситуацию аукционный дом. Потому что с одной стороны правительство Индии и разгневанная общественность, с другой — клиент, продавец, который доверил аукционному дому свои реликвии. А эстимейт составлял $12,9 млн. В итоге торги остановили, а реликвии у наследников Пеппе были выкуплены крупной индийской компанией, которая пожертвовала их государству и дала возможность преклониться перед этими святынями всем верующим. И волки сыты, и овцы целы.

Анна Минакова