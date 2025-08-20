Уфимца приговорили к 2,5 года колонии за поджог дома сожительницы

Демский районный суд Уфы вынес приговор 37-летнему местному жителю, признанному виновным в умышленном уничтожении чужого имущества, совершенном путем поджога (ч. 2 ст. 167 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии. Суд приговорил его к 2,5 года колонии строгого режима, а также взыскал в пользу потерпевшей сумму причиненного ущерба.

В суде установлено, что в октябре 2023 года фигурант уголовного дела, употребляя алкоголь в доме своей сожительницы на улице Гилева в Уфе, во время ссоры с ней по телефону угрожал поджечь жилье, если она не приедет. Не дождавшись возлюбленной, он поджег имущество и уехал. Ущерб превысил 4,8 млн руб.

Подсудимый не признал свою вину.

Майя Иванова