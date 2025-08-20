В Уфе с начала года провели 164 ярмарки

За семь месяцев в Уфе провели 164 ярмарки, организовали более 7 тыс. торговых мест, привезли на продажу более 500 тонн продукции, а число посетителей составило около 150 тыс. человек, сообщил на оперативном совещании в мэрии начальник управления потребительского рынка, торговли и защиты прав потребителей администрации города Аскар Батталов.

Осенние сельскохозяйственные ярмарки стартуют 6 сентября. По словам Аскара Батталова, каждый год объем плодоовощной продукции, которую поставляют осенью, «полностью удовлетворяет спрос населения для закладки на зимнее хранение». Доля продажи овощной продукции республиканских сельхозпроизводителей — более 80%, меда — 100%. Основные поставщики: Уфимский, Чишминский, Благоварский, Кушнаренковский районы, отметил господин Батталов.

Майя Иванова