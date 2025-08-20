Минпром взыскивает 37,4 млн рублей с управляющей компании технопарка «Волга»
Министерство промышленности и торговли Нижегородской области в арбитражном суде взыскивает 37,4 млн руб. с ООО «Прано Групп» — управляющей компании технопарка микроэлектроники «Волга» на Бору. Об этом говорится в материалах судебной картотеки.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Суть иска не раскрывается. Судебное разбирательство начнется в сентябре.
Как писал «Ъ-Приволжье», на строительство технопарка компания должна была получить 900 млн руб. в виде субсидий из областного и федерального бюджетов.
В 2024 году по обвинению в хищении 209 млн руб. господдержки был арестован учредитель «Прано Групп» Дмитрий Прудников. В свою очередь ФНС подала иск о банкротстве компании, однако суд отклонил заявление.