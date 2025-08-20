Минпром взыскивает 37,4 млн рублей с управляющей компании технопарка «Волга»

Министерство промышленности и торговли Нижегородской области в арбитражном суде взыскивает 37,4 млн руб. с ООО «Прано Групп» — управляющей компании технопарка микроэлектроники «Волга» на Бору. Об этом говорится в материалах судебной картотеки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Суть иска не раскрывается. Судебное разбирательство начнется в сентябре.

Как писал «Ъ-Приволжье», на строительство технопарка компания должна была получить 900 млн руб. в виде субсидий из областного и федерального бюджетов.

В 2024 году по обвинению в хищении 209 млн руб. господдержки был арестован учредитель «Прано Групп» Дмитрий Прудников. В свою очередь ФНС подала иск о банкротстве компании, однако суд отклонил заявление.

Владимир Зубарев