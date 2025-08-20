В Ижевске врачи смогли сохранить затянувшуюся во фрезерный станок руку пациента

В Ижевске врачи РКБ №1 смогли сохранить руку пациента, которую затянуло во фрезерный станок. Как сообщает пресс-служба минздрава Удмуртии, в результате производственной травмы, 23-летний мужчина получил множественные повреждения верхней конечности, включая мышцы плеча и спины.

Врачами была проведена срочная операция. На первом этапе, для минимизирования рисков инфицирования и кровопотери, раны были хирургически обработаны. Вторым этапом проводилось восстановление целостности скелета и мероприятия для дальнейшего восстановления двигательной функции. «На втором этапе специалист выполнил сложный остеосинтез — анатомическое сопоставление обеих костей предплечья с фиксацией металлоконструкциями»,— говорится в сообщении.

На данный момент пациент чувствует себя удовлетворительно и активно проходит курс реабилитации, находясь под наблюдением врачей.