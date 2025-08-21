Краевой центр «Муравейник» откроет в Перми филиал с туристическим уклоном
В администрацию Перми поступило предложение о передаче в краевую собственность имущественного комплекса детского сада по адресу: ул. Братская, 6а (микрорайон Юбилейный). В состав комплекса входит здание площадью 1213 кв. м и участок площадью 4948 кв. м. Как пояснила на заседании комитета по инвестициям и управлению муниципальными ресурсами Пермской гордумы начальник департамента образования Перми Ольга Ершова, комплекс планируется использовать для организации филиала краевого центра дополнительного образования «Муравейник».
Чиновница уточнила, что филиал будет охватывать туристическо-краеведческую специализацию. Он будет рассчитан на очное обучение не менее 200 детей. Госпожа Ершова заверила депутатов, что все дети дошкольного возраста в микрорайоне обеспечены местами в детсадах. «На данный момент в Свердловском районе Перми есть 65 свободных мест в детских садах»,— сказала она.— В случае увеличения рождаемости администрация Перми готова расконсервировать для организации дополнительных мест в Юбилейном ныне законсервированные здания». Депутаты комитета поддержали предложение мэрии о передаче.