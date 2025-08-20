Санатории Челябинской области за шесть месяцев посетили 72 тыс. человек

В январе-июне 2025 года в санаториях Челябинской области отдохнули 72 тыс. человек. Это на 6,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает портал «Санатории России».

Челябинская область заняла третье место в топ-25 регионов по количеству отдыхающих в санаториях в первом полугодии. Лечебно-профилактические учреждения региона заработали за этот период 1,5 млрд руб.

Всего в России санатории за первые шесть месяцев этого года посетили более 3,1 млн человек.