Жительнице Ярославля вынесли приговор за незаконное получение выплат на ребенка

В Ярославле суд признал виновной 37-летнюю местную жительницу в мошенничестве при получении выплат. Ей назначен штраф в размере 20 тыс. руб., сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Жительнице города в связи с рождением ребенка и его воспитанием назначили ежемесячное пособие. В сентябре 2023 года 11-летнего мальчика забрали в социально-реабилитационный центр из-за ненадлежащего исполнения матерью родительских обязанностей. В начале 2024 года подсудимая забрала ребенка домой, но уже в апреле он вновь был изъят из семьи. Осенью мать лишили родительских прав.

При этом, как выяснила прокуратура, в периоды нахождения ребенка на полном государственном обеспечении мать не сообщила в Социальный фонд об отсутствии оснований для начисления пособия.

Помимо штрафа подсудимая должна вернуть бюджету 98 тыс. руб., полученные без правового основания. Иск, удовлетворенный судом, подала районная прокуратура.

Алла Чижова