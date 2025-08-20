Спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов рассказывает, как спортсмен ставил один рекорд за другим.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Navesh Chitrakar / Reuters Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

История альпиниста Ули Штека поражает воображение. Он покорял все самые сложные и высокие вершины мира не просто без страховки и кислорода — он, можно сказать, бегал на восхождения, устанавливая один рекорд скорости за другим. Для примера: четырехтысячник Эйгер, про который говорят, что он по маршрутам сложнее Эвереста и унес немало жизней, Штек покорил за 2 часа 40 мин. Одну из самых сложных вершин, Аннапурну, высотой выше 8 тыс. м, швейцарец тоже покорял несколько раз, причем по самой сложной трассе южного склона. Но самое невероятное, что рекордное время, за которое альпинист взобрался на пик и вернулся к подножью, составило 28 часов. Такое до сих пор никто в мире повторить не может.

На Эверест Штек тоже ходил, и не раз, но говорил, что не любит эти склоны. Однажды там у него произошел конфликт с шерпами — самым высокогорным народом мира, который давно сделал покорение Эвереста коммерческим предприятием. Ули даже дал слово больше сюда не возвращаться. Но в 2017 году альпинист решил установить еще один рекорд: покорить Эверест и соседнюю вершину Лхоцзе за 48 часов. Естественно, без кислорода и страховки. Не просто так его называли «швейцарской машиной». Но этим планам не суждено было сбыться. Во время подготовки Ули Штек сорвался с ледяного склона в пропасть глубиной около километра. В тот момент альпинисту было 40 лет. Он стал легендой, и рекорды Ули Штека по скорости прохождения горных маршрутов, похоже, останутся непокоренными очень долго.

Владимир Осипов