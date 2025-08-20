«Россети Тюмень» направят 10 млн на грантовую программу для обучения сотрудников

«Россети Тюмень» выбрали победителей конкурса на получение бесплатного образования в вузах страны. Именные сертификаты вручили 13 работникам из числа производственного и инженерного персонала в Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО. На реализацию грантовой программы 2025 года компания направит порядка 10 млн рублей.



Обладателями грантов стали электрослесари, электрогазосварщики, специалисты по охране труда, электромонтеры и инженеры. Они будут повышать профессиональный уровень по востребованным в компании направлениям, среди которых «IT-технологии», «Электроэнергетика и электротехника», «Технология сварочного производства». Выбрать учебное заведение энергетики смогут самостоятельно.

Напомним, впервые грантовый конкурс для работников компании прошел в 2024 году – тогда сертификаты на высшее образование получили 10 человек. По словам генерального директора «Россети Тюмень» Елены Баклановой, за последние пять лет на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации персонала компания направила порядка 180 млн рублей. «Основой успешного функционирования любого предприятия является квалифицированный и мотивированный персонал. Именно поэтому кадровая политика «Россети Тюмень» нацелена на поддержание высокого уровня компетенций и создание условий для карьерного роста», – отметила Елена Бакланова.

В этом году энергетики подали 29 заявок на получение образования по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, аспирантуры и МБА. Экспертная комиссия из представителей технического блока, HR-направления и профсоюза оценивала профессиональные навыки и личные достижения работников. Коллегия также принимала во внимание участие соискателей в волонтерских проектах, социальных и благотворительных акциях.

АО «Россети Тюмень»