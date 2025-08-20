В Перми по проекту КРТ построят новый автовокзал

Краевое минимущество опубликовало проект приказа о принятии решения о комплексном развитии несмежных территорий жилой застройки «Автовокзал» и по шоссе Космонавтов в микрорайоне Верхние Муллы в Перми. Как сообщают в ведомстве, общая площадь территорий для реновации составит около 10 га. Инвестора в этом квартале определят с помощью аукциона, который, по данным регионального минтранса, объявят в третьем квартале этого года. Завершить проект КРТ необходимо в течение семи лет со дня заключения договора.

В обязательства застройщика войдет расселение и снос аварийного жилого дома по ул. Механошина, 27. В контуре территорий, расположенных в Свердловском районе, появится жилье, встроенно-пристроенное помещение поликлиники на 200 посещений в смену. Пространство благоустроят, организуют там зеленые зоны. По шоссе Космонавтов в Верхних Муллах застройщик должен будет возвести здание нового автовокзала, обустроить улично-дорожную сеть и прилегающую территорию. В минтрансе уточняют, что новый автовокзал разместится в районе трамвайной остановки «Школа №107». Демонтировать старый автовокзал можно будет только после сдачи нового.

В краевом минтрансе отмечают, что размещение автовокзала в Верхних Муллах сделает удобным выезд межмуниципальных маршрутов из города сразу на объездные дороги — Западный, Южный и Восточный обходы Перми. Гости и жители краевой столицы, выезжая с автовокзала, смогут пересесть на городской транспорт — рядом расположены автобусные и трамвайные остановки. С учетом реконструкции шоссе Космонавтов, ул. Карпинского и строительства улиц Крисанова и Строителей, из нового транспортного хаба добраться до центра города можно будет быстро и комфортно, говорят в ведомстве.

ОБНОВЛЕНО: В краевом Минтрансе пояснили, что автовокзал на Шоссе Космонавтов будет дополнительным транспортным узлом города. Напомним, на территории железнодорожного вокзала "Пермь-2" в рамках инвестпрограммы РЖД планируется создать транспортно-пересадочный узел, включающий также здание совмещенного железнодорожного и автовокзала. «Эти планы остаются в силе. Сейчас идет проектирование» - отметили в Минтрансе.