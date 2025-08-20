В Оренбуржье вступило в силу решение об отставке чиновника минсельхоза из-за утраты доверия

Оренбургский областной суд оставил в силе решение первой инстанции об увольнении чиновника регионального министерства сельского хозяйства, торговли и пищевой промышленности из-за утраты доверия. Министерство пыталось обжаловать решение Ленинского районного суда, но апелляционная жалоба была отклонена. Об этом сообщает прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ранее контрольный орган уличил чиновника в нарушении антикоррупционного законодательства. Установлено, что начальник отдела передал имущество аффилированному лицу и предоставил недостоверные сведения о доходах. После служебной проверки он был привлечен к дисциплинарной ответственности и уволен.

Прокуратура потребовала изменить формулировку увольнения на «утрату доверия». Суд поддержал это требование. Апелляционная инстанция согласилась с доводами прокуратуры и оставила решение в силе.

Георгий Портнов