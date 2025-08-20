Улицу Пермскую могут переделать в пешеходно-развлекательную зону

Пермскому дому народного творчества «Губерния» перепадут в хозяйственное пользование первый этаж муниципального здания на ул. Пермской. Как сообщает «Новый компаньон», осенью там откроется новое креативное пространство площадью 120 кв. м. — «Дом сказок и ремесел». Согласно пояснительной записке к проекту изменений в региональный бюджет, в рамках программы «Пермский край — территория культуры» на организацию пространства будет выделено 3,2 млн руб.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Как пояснила изданию директор ПДНТ «Губерния» Татьяна Санникова, в новом пространстве будут проходить ремесленные мастер-классы и мастер-шоу. Сначала оно будет функционировать по выходным, а после проведения ремонта возможен переход в ежедневный формат. Осенью «Губерния» намерена провести в новом помещении арт-субботник с участием предприятий креативных индустрий.

По словам госпожи Санниковой, открытие нового объекта — часть плана по возвращению улице Пермской в квартале от Комсомольского проспекта до ул. Газеты «Звезда» статуса «пешеходного променада». По поручению губернатора Прикамья Дмитрия Махонина разрабатывается план создания пешеходно-развлекательной зоны с интерактивными объектами, включая точки питания для жителей города и туристов.