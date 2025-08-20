В Ставропольском крае двух братьев будут судить за вымогательство и сбыт наркотиков

В Ставропольском крае перед судом предстанут два жителя Андроповского округа. Братьев обвиняют в вымогательстве и сбыте наркотических средств. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, обвиняемые совершили три эпизода вымогательства, причинив ущерб более пяти млн руб. Злоумышленники угрожали потерпевшим оружием.

Среди пострадавших — пенсионерка из Ставрополя, которая передала мошенникам около трех млн руб. Обвиняемые угрожали физической расправой женщине и ее родственникам. Второй жертвой стал предприниматель из Невинномысска. Братья отобрали у него 50 тыс. руб. и угнали автомобиль. От действий обвиняемых пострадали и два жителя Андроповского округа.

Также установлена причастность группировки к сбыту наркотических веществ.

В ходе обысков оперативники изъяли банковские карты, мобильные телефоны, оружие и патроны к нему, автомобиль, который использовался для передвижения.

Уголовное дело с обвинительным заключением будет передано в суд.

Мария Хоперская