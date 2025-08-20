Нижегородец потерял квартиру из-за долгов по кредиту

Житель Нижнего Новгорода лишился квартиры из-за долгов по кредиту. По данным областного управления ФССП, квартира была залогом по договору.

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Нижегородец не стал добровольно погашать задолженность, поэтому судебные приставы арестовали квартиру, выставили ее на торги и продали за 6 млн руб. Средства были перечислены в счет погашения долга.

Кроме того, судебный пристав наложил взыскание на денежные средства, находящиеся на расчетных счетах должника и ограничил его в праве на выезд за пределы РФ. Также должник оплатил исполнительский сбор в размере 240 тыс. руб.

Андрей Репин