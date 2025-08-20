В Ульяновской области участникам СВО упростили порядок получения земли

В среду депутаты заксобрания Ульяновской области единогласно и сразу в двух чтениях приняли законопроект, вносящий изменения в региональный закон, устанавливающий для участников СВО и членов их семей порядок предоставления земельных участков.

Законопроект был инициирован и внесен прокурором Ульяновской области после анализа ситуации с выделением земельных участков участникам и непосредственного общения с участниками специальной военной операции. Согласно документу, участники СВО при подготовке документов на получение участков освобождаются от обязанности предоставлять акты органов опеки и попечительства — эти документы должны запрашиваться уполномоченным органом местного самоуправления самостоятельно. Также по инициативе прокуратуры расширен перечень удостоверяющих личность документов, которые могут быть предоставлены для постановки на учет в целях получения участником СВО земельного участка в собственность бесплатно. Теперь помимо удостоверения личности военнослужащего заявитель может предоставить военный билет, справку взамен военного билета либо персональную электронную карту.

Андрей Васильев, Ульяновск