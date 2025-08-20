В Махачкале рассмотрят иск о взыскании 2 млрд рублей с экс-депутата Госдумы

Советский районный суд Махачкалы рассматривает административное дело по иску заместителя генерального прокурора Юрия Пономарева против бывшего депутата госдумы Магомеда Гаджиева (с мая 2023 года включен в реестр иностранных агентов) и его родственников. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Республики Дагестан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Гаджиев (с мая 2023 года включен в реестр иностранных агентов) занимал руководящие должности в налоговой службе и был депутатом государственной думы четвертого-седьмого созывов. После начала спецоперации на Украине он покинул Россию.

Согласно позиции прокуратуры, за границей ответчик создал объединение с политическими установками, которые поддерживают враждебные России государства. Группа дискредитирует российские Вооруженные Силы, оправдывает санкционное давление и оказывает финансовую помощь украинским военизированным формированиям. Противоправная группа действует за рубежом, используя источники финансирования с территории российских регионов. Деятельность направлена против безопасности граждан, общества и государства.

По данным следствия, в незаконной деятельности участвуют сожительница Гаджиева (с мая 2023 года включен в реестр иностранных агентов) Коломийцева, его сын и сестра. Родственники управляют активами экс-депутата и обеспечивают материальную поддержку его деятельности.

Заместитель генпрокурора требует запретить функционирование объединения на территории России и конфисковать имущество ответчиков на сумму более 2 млрд рублей. Судебное заседание по делу уже назначено.

Мария Хоперская