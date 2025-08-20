В Ярославле у предпринимателя конфисковали технику Apple

Кировский районный суд Ярославля признал местного предпринимателя виновным по ст. 16.21 КоАП РФ (незаконное пользование товарами, их приобретение, хранение либо транспортировка). В качестве наказания назначена конфискация 75 электронных устройств, сообщили в пресс-службе областного суда.

В 2024 году сотрудники таможни при проверке магазина в ТЦ на Тутаевском шоссе в Ярославле обнаружили крупную партию незадекларированной техники — 75 устройств общей стоимостью 5,5 млн руб.: ноутбуки, планшеты, смартфоны и часы Apple, а также три игровые консоли PlayStation и два фена Dyson. При этом на товарах не было обязательной маркировки контрольными знаками. У предпринимателя также отсутствовали документы, подтверждающие таможенное декларирование техники.

«Изучив материалы дела об административном правонарушении, суд пришел к выводу, что владелец торговой точки, приобретая у поставщиков товары, не проверил законность нахождения их в обороте, приобрел и хранил иностранные товары, которые незаконно перемещены через таможенную границу Евразийского экономического союза и в отношении которых не уплачены таможенные пошлины»,— объяснили в суде суть совершенного административного правонарушения.

Бизнесмен просил не забирать имущество, обещая произвести его таможенное оформление. Однако сотрудники таможни в суде пояснили, что все устройства не предназначены производителем для использования на территории РФ, возможность ввести их в гражданский оборот отсутствует. Исключение составляют фены и приставки. Ярославский областной суд, рассмотрев жалобу ответчика на постановление, оставил его без изменения.

Алла Чижова