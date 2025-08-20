Полицию Первоуральска возглавил полковник Ертысбаев из Екатеринбурга

Полковник полиции Еркин Ертысбаев назначен начальником отдела МВД по Первоуральску (Свердловская область), сообщил пресс-секретарь ГУ МВД России Свердловской области Валерий Горелых. Ранее Еркин Ертысбаев возглавлял отдел №15 УМВД Екатеринбурга (район Уралмаш).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Фото предоставлено начальником пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерием Горелых Фото: Фото предоставлено начальником пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерием Горелых

Личному составу нового начальника представил руководитель управления по работе с личным составом ГУ МВД по Свердловской области Сергей Волощук. Как уточнил полковник Горелых, Еркин Ертысбаев начал службу в 1989 году с должности постового СИЗО-1.

«Могу смело сказать, что офицер, о котором идет речь, является одним из аксакалов свердловского гарнизона. За весомый вклад в охрану правопорядка Ертысбаев многократно поощрялся, в том числе награжден медалью "За отвагу". Длительное время был в командировке на Северном Кавказе», — отметил Валерий Горелых.

Прежний начальник ОМВД Первоуральска Михаил Бараковских возглавил отдел полиции №8 Екатеринбурга. Врио начальника отдела №15 назначен Вадим Ямтиев, до этого он был заместителем Ертысбаева.

Полина Бабинцева