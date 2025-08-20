На капремонт фасадов домов на гостевом маршруте Перми направят 1,1 млрд рублей

Региональное министерство ЖКХ и благоустройства увеличит финансирование капремонта фасадов многоквартирных домов в Перми. Информация об этом указана в проекте изменений в бюджет Прикамья на 2025-2027 годы, внесенном в заксобрание. Согласно финансово-экономическому обоснованию проекта, средства направят на обновление домов, расположенных на гостевом маршруте Перми и возле знаковых объектов города. В частности, предполагается привести в порядок фасады 17 домов в зоне гостевого маршрута города и фасады 39 домов вблизи знаковых объектов.

Примечательно, что средства на капремонт фасадов домов в 198,5 млн руб. предлагается перераспределить со статьи по строительству яблоневого сада на месте старого зоопарка. Это указано уже в пояснительной записке к проекту изменений бюджета.

Общая потребность в финансировании капремонта домов на гостевом маршруте и возле знаковых объектов составляет 1,17 млрд руб. Из них из бюджета Пермского края выделят 348,5 млн руб., из бюджета Перми – 825,4 млн руб. В 2025 году объем финансирования на капремонт фасадов из региональной казны вырастет на 198,5 млн руб., в 2026 году – на 150 млн руб. В список домов на гостевом маршруте города вошли объекты на шоссе Космонавтов, 57, 117, 121, 187, 189, 191, 193 и по другим адресам. В реестре домов, расположенных у знаковых объектов, значатся дома по ул. Барамзиной, 41, 43, 45, 48, по ул. Карбышева, 4, Кировоградская, 31, 33, 39, ул. Крисанова, 69, 71, 77, ул. Крупской, 18, 22, 27, ул. Уинской, 4 и прочие.

Напомним, минувшей весной Пермская дума одобрила проект о новых требованиях для вывесок на гостевом маршруте города. В частности, в правилах благоустройства города закрепили понятие гостевого маршрута, проходящего от аэропорта по шоссе Космонавтов до Гознака, далее — к ДКЖ, площади Гайдара, Перми II, затем по Петропавловской улице до улицы Куйбышева. По новым правилам, вывески, расположенные на фасадах домов по гостевому маршруту, надо привести к единому виду, а их внешний облик закрепить в колерном паспорте.