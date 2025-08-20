Бетон на вынос

Дорожная строительная компания «Стройсервис» из Омска планирует за три года построить в Республике Алтай бетонный завод стоимостью 260 млн руб. Его мощность составит 25 тыс. куб. м в год. Эксперты считают, что проект согласуется с перспективами развития региона и заявленными планами по строительству объектов в туристической сфере. Среди рисков они отмечают длительную окупаемость и высокую конкуренцию на рынке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Планы строительства в Горном Алтае привлекли внимание производителей бетона

Фото: Елена Волжанкина, Коммерсантъ Планы строительства в Горном Алтае привлекли внимание производителей бетона

Фото: Елена Волжанкина, Коммерсантъ

О строительстве завода по производству бетона и цемента в Республике Алтай «Ъ-Сибирь» сообщили в правительстве региона. Как рассказал учредитель ООО «Техностройиндустрия» Сергей Вагнер, стоимость проекта составит 260 млн руб., инвестором выступает дорожная строительная компания из Омска — ООО «Стройсервис».

ООО «Стройсервис» ведет деятельность с 1994 года. Компания занимается дорожным строительством, в том числе выполняет работы на Чуйском тракте. В ее собственности находятся девять асфальтобетонных заводов, завод для приготовления холодных асфальтобетонных смесей и три бетонных предприятия. Согласно данным ЕГРЮЛ, основным владельцем компании является Яков Вагнер (70%). Выручка предприятия в 2024 году составила 13 млрд руб., прибыль — 793 млн руб., сообщается на сайте Rusprofile. ООО «Техностройиндустрия» зарегистрировано в районном центре Майма Республики Алтай в июле 2025 года. Единственным владельцем указан Сергей Вагнер, который также занимает должность заместителя гендиректора по производственно-правовым вопросам в ООО «Стройсервис».

Строительство планируется начать в 2025 году и завершить в 2028-м, срок окупаемости должен составить 6,5 лет. По словам господина Вагнера, завод рассчитан на мощность 25 тыс. куб. м бетона, 250 тыс. т щебня, 5 тыс. куб. м строительных бетонных блоков и 45 тыс. кв. м. тротуарной плитки ежегодно.

«Выпускаемая продукция — всего более 50 наименований — будет предназначена для предприятий дорожно-строительной отрасли. Проектом предусмотрено строительство производственных цехов площадью 1,6 тыс. кв. м и административно-бытовых помещений площадью 450 кв. м»,— рассказал предприниматель. По его словам, реализация проекта позволит компании занять 30% рынка строительных материалов из бетона и 12% рынка щебня в республике. Компания намерена 70% выпускаемой продукции поставлять предприятиям и 30% — населению.

Производственный комплекс, включающий бетонный завод, дробильно-сортировочный комплекс, линии по производству тротуарной плитки и строительных блоков, будет размещен в Майминском районе. Здесь компания присмотрела для аренды три земельных участка общей площадью 25 га. В настоящее время она готовит соответствующие документы.

Аналитики и эксперты рынка положительно оценивают долгосрочные перспективы проекта, поскольку в регионе заявлены крупные инфраструктурные проекты в сфере туризма и жилья. Они полагают, что завод сможет занять на местном рынке долю от 10 до 30%.

«Заявленный проект выглядит как логичное развитие бизнес-стратегии компании, которая уже давно участвует в дорожном строительстве в регионе. Основной аргумент в пользу перспективности проекта — тесная связь с ключевыми направлениями деятельности “Стройсервиса” — ремонтом дорог в республике. Это создает гарантированный спрос на продукцию завода»,— считает управляющий партнер IPM Consulting Анастасия Владимирова.

Однако конкуренция может усилиться, если другие игроки рынка, включая региональные компании или федеральные холдинги, решат расширить присутствие в республике, отмечает эксперт. «Например, в 2023 году в соседнем Красноярском крае “Сибирский цемент” модернизировал производственные мощности, что может повлиять на экспорт продукции в прилегающие регионы»,— комментирует Анастасия Владимирова. Она также полагает, что срок окупаемости проекта может достигать восьми лет.

Емкость рынка бетона в Республике Алтай промышленный эксперт Леонид Хазанов оценивает в 80-100 тыс. куб. м, цемента — в 100 тыс. т в год. «В принципе, перспективы для роста спроса на них есть вследствие необходимости ремонта действующих и прокладки новых дорог, строительства жилья, но вряд ли его темпы в ближайшие годы будут большими»,— считает он

Лолита Белова