В Абзелиловском районе открыт новый многофункциональный спортивный комплекс

15 августа на территории детского лагеря «Ирандык» состоялось открытие многофункционального спортивного комплекса, построенного при спонсорской поддержке ООО «Салаватское».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Словохотов Фото: Сергей Словохотов

Объект включает в себя футбольное поле с современным покрытием, площадки для пляжного волейбола и воркаута, а также специализированные зоны для занятий детей, что позволит проводить спортивные мероприятия различного уровня.

Директор ООО «Салаватское» Тагир Бахтигареев отметил, что компания придает особое значение социально ответственной деятельности и рассматривает инвестиции в здоровье подрастающего поколения как вклад в будущее района и страны. «Участие в проекте по развитию спортивной инфраструктуры района было принято незамедлительно», — подчеркнул он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Сергей Словохотов Фото: Сергей Словохотов Фото: Сергей Словохотов Следующая фотография 1 / 3 Фото: Сергей Словохотов Фото: Сергей Словохотов Фото: Сергей Словохотов

Помимо этого, ООО «Салаватское» увеличило финансирование капитального ремонта школы-интерната в селе Бурангулово на 33 млн рублей, доведя общий объем инвестиций в социальные проекты до суммы, превышающей 100 млн рублей.

Глава Абзелиловского района Айрат Аминев выразил благодарность ООО «Салаватское» за вклад в развитие социальной сферы и подчеркнул важность создания современных условий для занятий спортом и образования детей. «Открытие площадки "Салават" является результатом партнерства с ООО "Салаватское", которое выполнило свои обязательства. Данный объект станет значимым вкладом в развитие детского спорта», — заявил он.

Инвестиции ООО «Салаватское» в инфраструктурные проекты, несмотря на отсутствие предварительных геологоразведочных работ, демонстрируют приверженность компании принципам социальной ответственности и стремление к улучшению качества жизни в Абзелиловском районе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Сергей Словохотов Фото: Сергей Словохотов Фото: Сергей Словохотов Фото: Сергей Словохотов Следующая фотография 1 / 4 Фото: Сергей Словохотов Фото: Сергей Словохотов Фото: Сергей Словохотов Фото: Сергей Словохотов

ООО Салаватское