Умерла президент кинофестиваля «Встречи в Сибири» Элла Давлетшина

Скончалась глава международного кинофестиваля «Встречи в Сибири», режиссер-документалист Элла Давлетшина. Она умерла в возрасте 77 лет, сообщил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев в своем Telegram-канале.

«Ее вклад в развитие отечественного кинематографа и культуры Сибири невозможно переоценить. Это тяжелая утрата для родных, коллег и всего нашего города»,— написал глава города.

Элла Давлетшина родилась 10 декабря 1947 года в Москве. Окончила филологический факультет Ленинградского университета и сценарный факультет ВГИКа. В 1980-х годах работала редактором и сценаристом красноярского филиала Свердловской киностудии, где написала сценарий к фильму «Виктор Астафьев». В Новосибирск госпожа Давлетшина переехала в 1984 году, работала на Западно-Сибирской студии кинохроники.

С 1997-го занимала пост директора международного фестиваля документальных фильмов «Встречи в Сибири». Руководила отделом документального кино в музее «Сибирь на экране».

