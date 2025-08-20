Более 66 тысяч мальков стерляди выпустили в Каму экологи «Уралкалия»

Экологи «Уралкалия» выпустили более 66 тыс. мальков стерляди в акваторию Камского водохранилища. Молодь рыбы была выращена в специализированном рыбоводном хозяйстве. Стерлядь — рыба осетровых пород, занесенная в Красную книгу РФ и Красную книгу Пермского края.

Выпуск проводился под контролем комиссии, состоящей из специалистов Министерства природных ресурсов Пермского края, Волго-Камского территориального управления Росрыболовства, Камско-Уральского филиала ФГБУ «Главрыбвод», а также Управления аквакультуры Федерального агентства по рыболовству.

Транспортировка молоди рыбы до места выпуска осуществлялась в специальных контейнерах, в которых обеспечивается высокая сохранность мальков и оптимальные условия на всех этапах перевозки. При выпуске учитывалась кормовая база и температура воды в водоеме.

В рамках реализации мероприятий по восполнению водных биоресурсов в период с 2015 по 2025 годы экологи «Уралкалия» выпустили в Камское водохранилище более 693 тыс. мальков стерляди и более 13 тысяч мальков щуки.

Дмитрий Костенко, заместитель генерального директора — директор по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды ПАО «Уралкалий»:

Экологическая деятельность является приоритетным направлением «Уралкалия». Компания принимает все меры по минимизации негативного воздействия на окружающую среду. Это включает контроль за качеством воды, соблюдение природоохранных норм и постоянный мониторинг состояния водных ресурсов. В рамках ESG-стратегии в компании реализуется программа сохранения биоразнообразия. Выпуск молоди стерляди — это не только вклад в сохранение редких видов рыб и поддержания биологического разнообразия, но и пример ответственного отношения бизнеса к вопросам экологии.

ПАО "Уралкалий"