В Ульяновской области принят новый порядок избрания главы областного центра

В среду на пленарном заседании заксобрания Ульяновской области региональные депутаты почти единогласно проголосовали за внесение изменений в региональный закон «О правовом регулировании отдельных вопросов организации местного самоуправления», которыми устанавливался новый порядок избрания главы Ульяновска.

Законопроект был разработан и внесен управлением внутренней политики администрации губернатора региона. Согласно документу, главу Ульяновска теперь будет избирать гордума из числа кандидатов, представленных губернатором региона. Такой особый порядок выборов только для столиц субъектов РФ установлен новым федеральным законом №33-ФЗ от 20 марта 2025 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти». Федеральный закон дает регионам право расширить перечень организаций, которые могут предлагать губернатору кандидатуры на пост мэра, а также конкретизировать порядок отбора кандидатур, их выдвижения и избрания мэра, однако авторы законопроекта этим не воспользовались.

Депутаты заксобрания высказали по законопроекту целый ряд существенных претензий, указав на его неполноту и отсутствие детализации по вводимым процедурам, но никто не предложил вернуть проект на доработку. При голосовании только один депутат воздержался.

Сергей Титов, Ульяновск