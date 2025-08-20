На поставку противогололедного материала в Уфу потратят до 25 млн рублей

Уфимское МБУ «Специализированное управление по ремонту и содержанию искусственных сооружений» на аукционе 28 августа выберет поставщика комплекса зимнего содержания дорог (твердый противогололедный материал), сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта —25,7 млн руб., деньги выделит бюджет Уфы.

Противогололедный материал необходимо доставлять партиями до 30 апреля. В общей сложности требуется 872 тонны противогололедного материала, в том числе 517 тонн в этом году и 355 тонн — в следующем. Материал должен быть доставлен в службы по благоустройству Демского, Калининского, Ленинского, Орджоникидзевского и Кировского районов, а также в «Специализированное управление по ремонту и содержанию искусственных сооружений» и «Горзеленхоз» Уфы. Количество товара на каждое учреждение — от 5 тонн до 200 тонн.

В сентябре 2024 года «Специализированное управление» заключило контракт на поставку 1293 тонны противогололедного материала с ООО «Торговый дом "Уральский завод противогололедных материалов"» за 36,9 млн руб.

Майя Иванова