Заместитель главы администрации Перми Артём Балахнин ознакомился с ходом проведения гидравлических испытаний Пермского филиала «Т Плюс»

В Перми стартовали последние в этом межотопительном сезоне гидравлические испытания тепловых сетей. Заместитель главы города Артём Балахнин совместно с директором Пермского филиала «Т Плюс» Сергеем Кругляковым ознакомился с ходом проведения работ в Мотовилихинском, Свердловском и Индустриальном районах краевой столицы.

На улице Красноармейской они осмотрели место, где заменяется 20 метров трубопровода после того, как дефект обнаружил специальный робот. Такой метод диагностики позволяет значительно сократить время поиска повреждений и исключить необходимость проведения масштабных земляных работ, которые требуют последующего восстановления благоустройства.

На улице Юрша подрядная организация проводит ремонт тепловой сети после обнаружения сразу нескольких дефектов. Главная задача энергетиков — обеспечить полную готовность тепловых сетей, а значит, испытания проводятся до тех пор, пока на трубопроводах не будут возникать новые повреждения. Основная причина повторного проведения работ — высокий износ тепловых сетей.

«В микрорайоне Садовый потребовалось провести повторные гидравлические испытания на магистральном трубопроводе, так как здесь было выявлено 14 дефектов. Все эти повреждения были успешно устранены, и уже сегодня мы начинаем включение горячей воды у потребителей», — пояснил Сергей Кругляков.

Также одна из частых причин продолжительных опрессовок — незаконное размещение в охранных зонах тепловых сетей различных объектов: гаражей, павильонов, спортивных площадок. Например, при ремонте тепловой сети на шоссе Космонавтов, которое также осмотрел заместитель главы города, энергетики не могли приступить к работам несколько недель из-за расположенного в охранной зоне гаража. Владельца обязали демонтировать незаконную постройку, однако пока он исполнял решение — жители соседних домов были лишены горячей воды. Впрочем, есть и обратные примеры — при отсутствии помех в охранных зонах и высоком качестве трубопроводов опрессовки завершаются менее чем за две недели. Так, например, в ряде домов Свердловского и Орджоникидзевского районов гидравлические испытания прошли за семь дней.

В целом Артём Балахнин высоко оценил качество подготовки теплосетевой инфраструктуры города к зиме. «Администрация Перми активно взаимодействует с "Т Плюс" — еженедельно проводятся штабы по подготовке к зиме, осуществляется личный контроль. Уверен, что к 15 сентября — ориентировочной дате начала отопительного сезона — Пермь будет готова к запуску тепла», — подчеркнул он.

Всего в ходе межсезонных работ энергетики «Т Плюс» проведут подготовку 2 056 км теплосетей в краевой столице. Подключение горячей воды после завершения проверки контролируют специалисты Пермского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс».

Если после завершения гидравлических испытаний подача горячей воды в квартире не возобновилась, об этом необходимо сообщить в организацию, обслуживающую дом. Также жители могут обратиться в Тепловую справочную службу — https://tss.tplusgroup.ru.

О Пермском филиале «Т Плюс» Пермский филиал, работающий в составе Группы «Т Плюс», объединяет генерирующие и теплосетевые активы в пяти городах Пермского края: Перми, Краснокамске, Березниках, Чайковском и Лысьве, а также в посёлках Майский, Марковский и Прикамский. В состав филиала входит семь теплоэлектростанций: Березниковская ТЭЦ-2, Закамская ТЭЦ-5, Пермские ТЭЦ-6, ТЭЦ-9, ТЭЦ-13 и ТЭЦ-14, Чайковская ТЭЦ-18, и гидроэлектростанция Широковская ГЭС-7. Установленная электрическая мощность филиала – 1229,3 МВт, тепловая мощность – 5 281,336 Гкал/ч. О Группе «Т Плюс» Группа «Т Плюс» работает в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. Основные направления деятельности: генерация, энерготрейдинг, ритейл, энергосервис. «Т Плюс» обеспечивает стабильное и бесперебойное энергоснабжение в 16 регионах России. Количество клиентов (домохозяйств), получающих платёжные документы от ПАО «Т Плюс», – более 7 млн. Количество юридических лиц, имеющих договор ресурсоснабжения, – более 180 тысяч. В зонах обслуживания «Т Плюс» проживает более 16 млн человек. Под управлением группы «Т Плюс» находится 53 электростанции, 496 котельных и более 22 000 километров тепловых сетей. Установленная электрическая мощность энергообъектов группы составляет 14,5 ГВт, тепловая мощность – 52,5 тыс. Гкал/ч.

