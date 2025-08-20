Инвестиции в недвижимость в России могут упасть вдвое

Объем инвестиций в недвижимость России по итогам года может снизиться с 1,3 трлн руб. до 650 млрд руб. Таким прогнозом поделился генеральный директор консалтинговой компании IBC Real Estate Алексей Ефимов. По его мнению, рынок стабилизируется после двух лет рекордных значений.

«По итогам года мы вернемся к высокому темпу инвестиций в недвижимость. Это значительно превышает те объемы, которые были у нас до начала СВО. Это хороший, активный рынок»,— отметил господин Ефимов на конференции ИД «Коммерсантъ», посвященной недвижимости.

Офисы лидируют в структуре инвестиций. На них приходится 32% всех вложений. Второе и третье место с 22% делят жилье и склады.

По данным IBC Real Estate, инвестиции в недвижимость России по итогам первого полугодия 2025 года составили 290 млрд руб. Текущее значение на 38% ниже результата за аналогичный период прошлого года и стало минимальным с 2022-го.

Прошедший 2024 год ознаменовался рекордом инвестиций в российскую недвижимость: впервые рынок преодолел планку в 1 трлн руб. Это максимальный показатель за всю историю наблюдений. Одним из главных трендов года стала покупка объектов «под себя»: доля конечных пользователей составила 35% в объеме инвестиций, хотя ранее показатель не превышал 29%.