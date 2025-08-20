В проект КРТ микрорайона Комсомольский включат еще одну площадку

Региональное минимущество включило в проект комплексного развития территории (КРТ) микрорайона Комсомольский в Перми несмежную площадку по Хабаровской и Вагонной улицам. Такая информация указана проекте приказа регионального минимущества о принятии решения по комплексному развитию несмежных территорий в Комсомольском и на улицах Хабаровской и Вагонной. Общая площадь реновации составит 25,4 га. При этом торги на право КРТ в Комсомольском в апреле выиграла компания ижевского девелопера UDS. По сведениям Business Сlass, застройщик не воспользовался правом заключить с минимуществом договор КРТ.

Согласно проекту приказа, срок реновации двух несмежных территорий остался прежним — 15 лет. Напомним, что площадь КРТ в Комсомольском составляет 21,07 га и охватывает участки в границах улиц Ветлужской, Марии Загуменных, Кочегаров, Генерала Наумова и Сортировочной.

Территория в районе улиц Хабаровской и Вагонной имеет площадь 4,33 га. В списке видов разрешенного использования этих участков — среднеэтажная жилая застройка не более 17 этажей, дошкольное, начальное и среднее общее образование, обслуживание жилой застройки, отдых, территории общего пользования, хранение автотранспорта. В онлайн-справочнике 2ГИС отмечается, что сейчас эта территория частично пустует, частично занята гаражами.

По изначальной версии проекта КРТ в микрорайоне Комсомольском победитель торгов должен был расселить 28 аварийных домов и возвести там новостройки общей площадью 218 тыс. кв. м. Компания UDS group ООО СЗ «Финансово-строительная компания “Уралдомстрой”» стала единственным участником торгов на право КРТ этой площадки.