Путин назначил посла в Нигере

Президент России Владимир Путин назначил новым послом в Нигере Виктора Воропаева. Соответствующий указ появился на сайте официального опубликования правовых актов.

«Назначить Воропаева Виктора Сергеевича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Нигер», — сказано в документе от 20 августа.

Виктор Воропаев находится на дипломатической службе с 1986 года. В 2020 году он был назначен генеральным консулом в Хургаде. С 2015 по 2019 годы господин Воропаев был советником посольства России в Тунисе.