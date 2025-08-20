Пермскому Театру-Театру выделят на проведение гастролей 3,5 млн рублей

На организацию и проведение гастролей пермского Театра-Театра в текущем году в краевом бюджете предусмотрят 3,5 млн руб. Об этом сказано в пояснительной записке к проекту бюджета Пермского края. Средства предлагается выделить в рамках «Реализации мероприятий, направленных на развитие отрасли культуры» краевой государственной программы «Пермский край — территория культуры».

Согласно документу, гастрольную деятельность театра планируется организовать в связи с планируемым ремонтом в основном здании культурного учреждения. Как сообщили «Ъ-Прикамье» в пресс-службе театра, пока точный график его работы на осенний сезон неизвестен. «Уточняются разные моменты, в том числе связанные с ремонтом», — подчеркнули в пресс-службе.

В феврале «Ъ-Прикамье» сообщал, что реконструкцию Театра-Театра планируется начать осенью этого года. Как сообщил тогда худрук театра Борис Мильграм, во время ремонта будет восстановлен балкон в зрительном зале. При этом на время проведения реконструкции будет приостановлена работа большой сцены. Спектакли планируется проводить во Дворце молодежи и в ДК им. Солдатова. Кроме этого, в планах — расширить гастрольную деятельность театра по Прикамью. Реконструкция может занять не один год.