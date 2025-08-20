Саратовводоканал проведет коммуникации к школе в Солнечном-2 за 22 млн рублей

Комитет по реализации инвестиционных проектов в строительстве Саратовской области и МУПП «Саратовводоканал» подписали государственный контракт на подключение строящейся школы в микрорайоне Солнечный-2 к централизованным системам водоснабжения и водоотведения. Сумма контракта составляет почти 21,8 млн руб. Подключение объекта должно быть завершено до 31 августа 2026 года.

Новая школа, рассчитанная на 825 учащихся, возводится на двух земельных участках в Кировском районе Саратова. Согласно техническим условиям, «Саратовводоканал» обеспечит подключаемую мощность по водоснабжению в объеме почти 99 кубометров в сутки и по водоотведению — более 63 кубометров в сутки. Подключение будет осуществлено к существующим сетям на улице им. Кузнецова и проспекте Героев Отечества.

Исполнитель обязуется спроектировать и построить новые участки водопроводных и канализационных сетей до границ школьного участка. Заказчик, в лице Управления капитального строительства, со своей стороны должен выполнить работы на своей территории и своевременно внести плату за технологическое присоединение. Оплата будет производиться поэтапно в 2025 и 2026 годах из средств областного бюджета.

Никита Маркелов