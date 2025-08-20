Глава СКР поручил возбудить дело по информации о заболевании в детском лагере

Председатель СКР Александр Бастрыкин дал поручение руководителю новосибирского областного главка ведомства Евгению Долгалеву возбудить уголовное дело по информации об оказании небезопасных услуг в детском лагере в регионе. Сообщение об этом размещено в Telegram-канале информационного центра СКР.

«В сети интернет сообщается, что в августе текущего года воспитанники детского оздоровительного лагеря в поселке Факел Революции Новосибирской области стали массово высказывать жалобы на ухудшение самочувствия. Однако сотрудники учреждения мер к оказанию помощи несовершеннолетним не приняли, родителей о произошедшем не уведомили. Отмечается, что одна из девочек впоследствии была госпитализирована»,— говорится в сообщении.

Речь идет о детском оздоровительном лагере «Завьяловский». Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области также из СМИ получило информацию о возможном отравлении детей, в связи с чем начало эпидемиологическое расследование. «Медицинскими работниками и сотрудниками ГБУЗ Новосибирской области “Искитимская ЦРБ” был проведен осмотр всех отдыхающих. По результатам осмотра лиц с признаками инфекционного заболевания не выявлено»,— рассказали в ведомстве о первых результатах.

В свою очередь, областное министерство труда и социального развития 19 августа направило в «Завьяловский» межведомственную комиссию. По его данным, «на момент посещения комиссией лагеря детей в изоляторе нет».

По данным Роспотребнадзора, в «Завьяловском» проходит оздоровительная смена для 313 детей. По сообщению минтруда, в лагере отдыхают 285 несовершеннолетних.

Александра Стрелкова