В Дагестане возбудили уголовно дело по факту ДТП с погибшим несовершеннолетним

Дербентским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по факту ДТП с погибшим несовершеннолетним. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: пресс-служба СУ СК России по Дагестану

По версии следствия, 19 августа 2025 года рядом с селом Бильгади Дербентского района 17-летний водитель без прав не справился с управлением машины, в которой находились трое несовершеннолетних пассажиров, и врезался в бетонное ограждение.

«В результате дорожно-транспортного происшествия 16-летний пассажир скончался на месте. Водитель и двое других несовершеннолетних пассажиров с травмами госпитализированы»,— отмечают в ведомстве.

По данному факту возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 4 ст. 264 УК РФ «Нарушение лицом, не имеющим права управления автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Наталья Белоштейн