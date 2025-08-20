В Челябинской области назначили прокурора Кизильского района

Прокурор Челябинской области Игорь Донгаузер представил коллективу и руководителям органов власти назначенного прокурором Кизильского района советника юстиции Александра Терюшова, сообщает пресс-служба надзорного органа.

Александр Терюшов проходит службу более 14 лет. Работал помощником прокурора Копейска, старшим прокурором управления по надзору за следствием, дознанием и оперативно-разыскной деятельностью регионального надзорного ведомства, а также заместителем прокурора Орджоникидзевского района Магнитогорска.

Виталина Ярховска