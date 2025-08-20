В Югре задержали подозреваемых в ловле рыбы, занесенной в Красную книгу

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) полицейские задержали подозреваемых в незаконном вылове рыбы, занесенной в Красную книгу. Ущерб, нанесенный государству, предварительно оценивается в 2,5 млн руб., сообщили в УМВД по ХМАО-Югре.

«При досмотре автомобилей стражами правопорядка обнаружены пять сибирских осетров и более 535 особей стерляди. Данные виды рыб занесены в Красную книгу РФ, их добыча и оборот строго регламентированы законом»,— говорится в сообщении.

Помимо рыбы, на месте задержания оперативники обнаружили и изъяли лодку и 70-метровую рыболовную сеть.

Задержанные мужчины, 1981 и 1965 годов рождения, уже дали признательные показания. В отношении фигурантов возбудили уголовные дела по ч. 1 ст. 258.1 (Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу) и п. «а» ч. 1 ст. 256 УК РФ (Незаконный вылов водных биологических ресурсов с причинением крупного ущерба).

Полина Бабинцева