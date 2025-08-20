Липчанин оспаривает свою «смерть» в суде

Житель Липецка подал в Октябрьский районный суд иск об аннулировании свидетельства о собственной смерти. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно заявлению липчанина, истец проходил терапию в наркологическом центре Воронежа и не предупредил об этом семью. При этом руководство стационара уверяло пациента, что известило родственников о его местонахождении.

Одновременно 25 мая 2025 года правоохранительные органы нашли в районе Липецкого тракторного завода тело, которое супруга истца опознала как своего мужа, однако затем он нашелся живым. В итоге липчанин просит суд аннулировать свидетельство о смерти и восстановить свои юридические права, нарушенные в связи со «смертью».

Кабира Гасанова