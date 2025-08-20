В День болельщика в Екатеринбурге выступит группа Hi-Fi

Хедлайнером Дня болельщика в Екатеринбурге станет поп-группа Hi-Fi, сообщили в пресс-службе хоккейного клуба «Автомобилист». Мероприятие состоится 23 августа.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Концерт состоится на «УГМК Арене», вход на площадку будет бесплатным. Группа исполнит песни «Седьмой лепесток», «Средняя школа №7» и другие хиты.

Hi-Fi — российская музыкальная группа, основанная в 1998 году. В текущем составе группы два участника: Тимофей Пронькин и Марина Дрождина.

Напомним, в прошлом году хедлайнерами Дня болельщика в Екатеринбурге, который проводится ХК «Автомобилист», стали группы Filatov & Karas и «Банд’Эрос». Выступление прошло на площади 1905 года.