В Самарской области полигон «Преображенка» прекратит прием ТКО с 2026 года

Полигон «Преображенка» в Самарской области продолжит работу до конца 2025 года, после чего перестанет принимать твердые коммунальные отходы (ТКО). Об этом сообщил министр природных ресурсов и экологии Самарской области Артем Ефимов.

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Власти приняли решение о выводе объекта из эксплуатации. В дальнейшем планируется рекультивация полигона. Она стартует после разработки проектной документации в 2027-2028 году.

Технологии и стоимость работ будут определены после прохождения государственной экологической экспертизы. Для предотвращения возгораний на полигоне с весны 2025 года будут приняты дополнительные меры.

Георгий Портнов