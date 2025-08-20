«Главные надежды, конечно, связаны с Миррой»

Российские теннисисты не смогли пробиться в полуфинал открытого чемпионата США в миксте. Благодаря новому формату, на US Open в один день проводились матчи и 1/8, и 1/4 финала. В итоге из 16 пар осталось всего четыре. За развитием событий на кортах Нью-Йорка следит спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Mike Segar / Reuters Фото: Mike Segar / Reuters

Микст в теннисе серьезно отличается от других разрядов. В скоротечных укороченных матчах на US Open преимущество было у тех, кто постоянно выходит на корт в смешанных составах. Как, например, дуэт Сара Эррани— Андреа Вавассори, которые без труда добрались до полуфинала, что неудивительно, ведь у итальянцев в активе имеются победа в миксте на US Open в 2024 году, и успех на Roland-Garros в 2025-м. Это отмечал комментатор телеканала Eurosport Илья Геец: «Приглашение Эррани и Вавассори — это читерство.

Одно дело брать сильных но не опытных в парной игре одиночников, а другое, поставить тех, кто эти миксты играет на завтрак, обед и ужин. Итальянцы как раз из таких. Не просто так их считают одними из главных фаворитов».

К сожалению, на пути у этого дуэта в итоге оказалась российско-чешская пара Андрей Рублев—Каролина Мухова. На старте они оставили не у дел американцев Винус Уильямс и Райлли Опелку, но противостоять могучим итальянцам не смогли. Очень похожая история приключилась с российским дуэтом Мирра Андреева—Даниил Медведев. Они классно начали, обыграли сербскую пару Новак Джокович—Ольга Данилович в двух сетах, причем во второй партии взяли верх, уступая 1:3.

Но затем в четвертьфинале попали на первых сеяных — американо-британский альянс Джек Дрейпер и Джессика Пегула — и тут все пошло сложнее, особенно у Медведева. И российская пара уступила дважды с одинаковым счетом (1:4). Впрочем, по $50 тыс. россияне для начала заработали, в шоу почувствовали, а расстраиваться по поводу поражения в миксте точно не стоит, уверен заслуженный тренер России Борис Собкин: «Фактически это показательный турнир. Его результаты никуда не идут. Единственный плюс от микста это то, что лидеры считаются победителями турнира Большого шлема. Но вот ключевое слово здесь "считаются". Это не сильно спортивное мероприятие. Теннис все-таки развивается по двум направлениям — одиночное и парное».

Теперь ждем, что покажут Медведев и Андреева в одиночном разряде. Главные надежды, конечно, связаны с Миррой. Она сейчас пятая ракетка рейтинга, и, несмотря на юный возраст, имеет шанс пройти на кортах Нью-Йорка далеко. Правда, есть одна проблема, которая может помешать талантливой российской спортсменке, считает теннисный обозреватель Издательского дома Коммерсант Евгений Федяков: «Мирра Андреева, будучи очень талантливой, но еще совсем юной спортсменкой, не справляется с грузом ответственности тогда, когда это бывает необходимо, когда игра у нее не очень идет.

Той чемпионской выдержки, которая была у юной Шараповой, нет».

Но матчи в одиночных разрядах начнутся лишь 24 августа, а 20 августа поклонники тенниса узнают победителя в миксте. Это произойдет после полуночи. Стоит сказать, что две главные звезды одиночного мужского разряда Карлос Алькарас и Янник Синнер до второго дня микста не добрались.

Синнер снялся из-за травмы, а Алькарас в паре с британкой Эммой Радукану вылетели на старте. Зато теперь одной тайной в мире тенниса стало меньше. Перед турниром у Радукану открыто спросили о личных отношения с Алькарасом и девушка уверенно заявила, что они просто друзья, так что все слухи на эту тему, как это часто бывает, оказались всего лишь слухами.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Владимир Осипов