Turkish Airlines приобретает 26% акций Air Europa

Turkish Airlines заявила, что выкупает миноритарную долю в испанском авиаперевозчике Air Europa за €300 млн.

Точный размер выкупаемой доли в акционерном капитале Air Europa станет известен позднее при закрытии сделки. По данным AFP, речь идет о покупке примерно 26% акций испанского перевозчика.

Турецкая авиакомпании заявила, что сделка позволит ей нарастить присутствие на рынке Латинской Америки и увеличить туристические перевозки в саму Турцию.

Ранее переговоры о покупке доли в Air Europa вели Air France-KLM и Deutsche Lufthansa, однако их попытки стать акционерами испанской компании не увенчались успехом. А концерн IAG, уже являющийся миноритарным акционером Air Europa, пытался дважды выкупить авиакомпанию в прошлом году, но отказался от этой идеи, так как власти ЕС скептически отнеслись к потенциальной сделке.

Кирилл Сарханянц