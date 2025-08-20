Суд в Петербурге рассмотрит иск по делу о сорванном концерте Стаса Михайлова

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрит исковое заявление управления Роспотребнадзора по Свердловской области. Ответчиком по делу о защите прав потребителей выступает организатор несостоявшегося концерта Стаса Михайлова в Екатеринбурге — петербургская компания ООО «РокФест». К иску также присоединились более 100 человек. Заседание состоится 21 октября, сообщается на сайте суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Концерт Стаса Михайлова в Екатеринбурге несколько раз переносили, в последний раз — на 26 октября 2024 года, однако в итоге выступление отменили. Как заявлял исполнитель, ООО «РокФест» не исполнило обязательства по организации концерта, хотя билеты на него хорошо продавались.

«В октябре 2024 года концерт в очередной раз не состоялся. Попытка досудебного урегулирования ни к чему не привела. В итоге управление Роспотребнадзора подало в суд иск в защиту более ста свердловчан»,— уточняется в сообщении ведомства. В пресс-службе также добавили, что специалисты Роспотребнадзора будут представлять интересы группы потребителей в суде очно. Пострадавшие также намерены присутствовать на заседании.

ООО «РокФест» зарегистрировано в 2009 году в Санкт-Петербурге. Генеральным директором и бенефициаром компании значится Михаил Шурыгин. Выручка фирмы по итогам 2024 года составила 96,5 млн рублей, чистый убыток — 4,6 млн руб. Чистые активы — 5,6 млн руб.

Андрей Цедрик