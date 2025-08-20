Саратовцам с хроническими заболеваниями станет легче получить жилье

В Саратовской области изменили правила предоставления жилья гражданам, страдающим тяжелой формой хронических заболеваний. Соответствующий законопроект поддержан депутатами на заседании областной думы.

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Михаил Бутылкин сообщил, что законопроект разработан для улучшения жилищных условий граждан, страдающих тяжелой формой хронических заболеваний. Проблема заключается в отсутствии заявок на проведение аукционов на приобретение жилых помещений для этой категории. Сейчас однокомнатные квартиры строятся площадью более 30 квадратных метров, а двухкомнатные — более 44 квадратных метров. При этом расчет стоимости покупки жилья производился с учетом 30 и 44 квадратных метров соответственно. В итоге расчетная стоимость оказывается ниже рыночной, поэтому помещения трудно приобрести в государственный жилищный фонд.

Теперь стоимость жилья будет определяться на момент объявления аукциона путем умножения максимально допустимой площади для однокомнатной квартиры (42 квадратных метра) и для двухкомнатной квартиры (55 квадратных метров) на среднерыночную стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья, определенную распоряжением федерального министерства строительства для Саратовского региона.

Если гражданин стоял на учете как нуждающийся в улучшении жилищных условий, но до получения квартиры утратил этот статус, потому что вылечился, может ли он рассчитывать на эту меру поддержки, спросили депутаты.

Министр заверил, что да: согласно Жилищному кодексу предоставление жилья этой категории граждан является внеочередным. Также в конкурсном задании обозначены требования к жилплощади. А именно: свободный доступ в жилые помещения, пандусы, проемы соответствующего размера.

Татьяна Смирнова