В США отзывают замороженные креветки из-за следов радиоактивного цезия

Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств (FDA) США призвало население не покупать замороженные креветки марки Great Value в магазинах Walmart, так как те могут быть радиоактивными. Сеть супермаркетов тут же убрала продукт с полок магазинов.

Регулятор сообщил, что в поставках индонезийской компании BMS Foods (владеет брендом Great Value) был обнаружен радиоактивный изотоп, цезий-137. Его нашли в образцах креветок в панировке, которые прибыли в порты Лос-Анджелеса, Хьюстона, Саванны и Майами. Зараженные продукты тут же изъяли, до магазинов они не добрались.

Замороженные креветки этой марки продаются в магазинах Walmart как минимум в 13 штатах США. FDA отмечает, что так как эти креветки могли производиться и упаковываться в тех же цехах, что и зараженные образцы, то их также следует изъять из продажи.

Уровень цезия в зараженных креветках — около 68 беккерелей на килограмм, что значительно ниже установленного FDA предельно допустимого уровня в 1200 Бк/кг. Тем не менее регулятор решил отозвать товар, сославшись на потенциальный риск развития раковых заболеваний у человека при длительном воздействии на него даже низких доз радиации.

Кирилл Сарханянц