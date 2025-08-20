В Челябинской области введут штрафы для электросамокатчиков-нарушителей

Депутаты Законодательного собрания Челябинской области предложили внести изменения в закон «Об административных правонарушениях», касающиеся владельцев и арендаторов электросамокатов. Их будут штрафовать за нарушения, сообщает пресс-служба заксобрания.

На заседании комитета по законодательству рассмотрели инициативу, предусматривающую ответственность за ряд нарушений. К ним относятся оставление электросамокатов вне официальных мест стоянки, передвижение в зонах с запретом, а также несвоевременное перемещение средств на разрешенные парковки.

За эти нарушения будут предусмотрены штрафы: для юридических лиц от 50 тыс. до 100 тыс. руб., для должностных лиц от 10 тыс. до 50 тыс. руб., а для граждан от 2 тыс. до 5 тыс. руб. Протоколы будут составлять сотрудники органов местного самоуправления, а дела рассматривать административные комиссии.