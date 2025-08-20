Самарский губернатор и депутат Госдумы посетили Божественную литургию в Москве

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и депутат Госдумы РФ Владимир Кошелев посетили Божественную литургию в храме Христа Спасителя в честь Преображения Господня, также известного как Яблочный Спас. Богослужение возглавил Патриарх Кирилл.

На литургии епископа Феодосия возвели в сан митрополита Самарского и Новокубышевского. Также состоялось рукоположение архимандрита Кирилла в сан епископа Отрадненского и Похвистневского.

«Сердечно поздравляю жителей Самарской области с великим православным праздником и важным днем для нашей Самарской митрополии, которая обрела нового главу. Сохранение традиционных ценностей, укрепление мира и согласия, развитие межконфессионального и межнационального диалога, воспитание подрастающего поколения в духе нравственности - уверен, вклад митрополии в решение этих задач будет только увеличиваться»,— отметил глава региона.

Владимир Кошелев назвал это «важным событием», ставшим «поводом для общего молитвенного единения».

Евгений Чернов