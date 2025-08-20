Ространснадзор приостановил работу пяти терминалов по перевозке нефти

Ространснадзор провел 21 проверку а Азовско-Черноморском регионе. По ее результатам ведомство приостановило работу 5 нефтяных терминалов, возбуждено 25 административных дел, сообщили в Telegram-канале надзора.

Во время внеплановой проверки танкерного флота России ведомство проинспектировало 516 организаций, возбудило 110 административных дел и приостановило 36 лицензий. «Наиболее часто выявлялись нарушения лицензионных требований и требований технических регламентов, включая отсутствие судового плана чрезвычайных мер по предотвращению загрязнения нефтью»,— отметили в Ространснадзоре.

В надзоре сообщили, что проверки продолжаются. Совместно с Минтрансом ведомство разработает нормативные акты для более эффективного контроля нефтеперевозок.