Определен подрядчик для строительства инженерных сетей на площадке ОЭЗ «Пермь»

Победителем конкурса на создание объектов инфраструктуры на территории особой экономической зоны «Пермь» признано АО «Корпорация развития Пермского края». Компания стала единственным участником торгов, ее заявка была признана соответствующей конкурсной документации. Цена контракта составит 7,2 млрд руб.

Подрядчик должен построить на площадке ОЭЗ «Пермь» внутренние инженерные сети и устроить транспортную инфраструктуру. Согласно проекту договора, строительно-монтажные работы должны быть завершены не позже 25 декабря 2027 года.

Основная площадка особой зоны расположена на территории промышленного узла «Осенцы». В качестве резидентов ОЭЗ зарегистрированы десять компаний. Планируется, что суммарно они создадут около 160 рабочих мест, общий объем инвестиций составит 2,63 млрд руб. На территории ОЭЗ ППТ «Пермь» имеется 144,6 га свободных земельных участков для размещения будущих резидентов.