Резервный фонд Прикамья увеличится еще на 1 млрд рублей

Резервный фонд Пермского края в 2025 году планируется увеличить еще на 1 млрд руб. Согласно поправкам в региональный бюджет на 2025-2027 года, увеличение объема резервного фонда связано с реализацией дополнительных мер социальной поддержки участников СВО, а также с целью обеспечения устойчивости бюджета Прикамья в условиях текущей нестабильности и внешнего санкционного давления.

В феврале текущего года сообщалось, что резервный фонд Пермского края увеличится на 9 млрд руб. Тогда его масштабирование обосновывалось комплексом мер поддержки участников СВО, их семей и добровольцев.